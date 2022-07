Il Napoli lavora sul mercato, soprattutto in uscita per piazzare i nuovi colpi in entrata. Durante lo Speciale Calciomercato, in onda su CalcioNapoli24 Tv, canale 79 del DTT, si è parlato di Matteo Politano:

Matteo Politano

Politano piace alla Lazio

"La Lazio è interessata a Matteo Politano anche se la pista Valencia non si è ancora chiusa. Maurizio Sarri vorrebbe avere un esterno alto più giovane, in grado di dare continuità di rendimento".

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli