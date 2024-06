CN24 - Cheddira sarà valutato da Conte in ritiro ma occhio a Di Francesco: potrebbe portarlo in un altro club di A

Walid Cheddira ha disputato un'ottima stagione con la maglia del Frosinone e farà ritorno da prestito, andando in ritiro con il nuovo Napoli di Antonio Conte.

Cheddira sarà valutato da Conte

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, evidenziato durante lo Speciale Calciomercato andato in onda questa sera su CalcioNapoli24 Tv e sul nostro canale Youtube, Conte è curioso di vedere Cheddira in ritiro. Il Napoli ha in rosa 4 attaccanti, ma si lavora alle cessioni di Osimhen e Simeone. La novità è che Cheddira, che ha fatto bene a Frosinone con Di Francesco, se il tecnico dovesse andare all'Empoli potrebbe essere chiesto come rinforzo. Cheddira farà di tutto per convicere Conte e restare a Napoli. I rapporti tra Corsi e De Laurentiis sono ottimi e potrebbero favorire l'affare. Al Napoli, comunque, piace Fazzini e magari potrebbero esserci intreccio di mercato.

RIPRODUZIONE RISERVATA