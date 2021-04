Cm.Com - Dimarco con Juric al Napoli! E' uno degli investimenti che piacciono a De Laurentiis

Calciomercato Napoli - Federico Dimarco nel mirino del Napoli. L'Hellas Verona ha in prestito il calciatore e può riscattarlo per circa sei milioni di euro, con il 20% della futura rivendita che spetterebbe poi all'Inter. Intanto, come riportato da Calciomercato.com, su Dimarco c'è il forte interesse anche del Napoli.

Calciomercato Napoli: Dimarco con Juric in azzurro

Perché Ivan Juric è il nome per il dopo Gattuso a Napoli e con lui potrebbe arrivare Federico Dimarco. Il calciatore è uno di quegli investimenti che piacciono al presidente De Laurentiis. Tra Verona e Napoli, inoltre, sono ottimi i rapporti tra le società. Nel mirino da Verona verso Napoli c'è sempre anche Mattia Zaccagni.

Dimarco, stagione da grandi numeri

Grande la stagione di Federico Dimarco che è, infatti, al pari di Luke Shaw del Manchester United, il difensore ad aver creato più occasioni da gol nei top 5 campionati europei. Sono ben 61, cinque in più del grnade Alexander-Arnold del Liverpool.