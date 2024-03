Clamoroso! Gabri Veiga ammette: "Ecco il vero motivo per cui ho rifiutato il Napoli"

Si torna a parlare di Gabri Veiga! Il centrocampista spagnolo ex Celta Vigo fu vicinissimo al Napoli l'estate scorsa, salvo poi accettare l'offerta faraonica dell'Al-Ahli e trasferirsi in Arabia Saudita.

Gabri Veiga parla del Napoli

Ultime notizie. Al momento il giocatore sta facendo i conti con un infortunio ed è rientrato in Spagna per curarsi. Intervistato dal quotidiano spagnolo AS, Gabri Veiga è tornato a parlare del suo mancato trasferimento al Napoli.

"Nel calcio le squadre hanno liste di preferenze in diverse posizioni. E ovviamente abbiamo ricevuto l'interesse del Napoli, che è una grande squadra. Nessuno ne dubita e lo dirò sempre. E il progetto mi si addiceva. Mi è piaciuto il progetto del Napoli, un progetto importante per un grande club che gioca la Champions League. Ma nel calcio tutto cambia da un giorno all'altro, ed è arrivato un momento in cui la visione del club nei miei confronti, per X motivi, è cambiata. Quindi da giocatore ho pensato, e lo penso tutt'oggi, che non fosse il posto giusto per sentirmi importante, né per giocare i minuti che credevo necessari per continuare a crescere dopo una stagione in cui sono stato molto importante.

E alla fine penso di essere un giocatore che ha bisogno di quell'importanza fin dall’inizio. E soprattutto arrivare in un posto nuovo, visto che alla fine si trattava dell’Arabia Saudita. Avevo bisogno di sentirmi importante e di avere fiducia, a Napoli non poteva succedere, ma non nutro nessun tipo di rancore nei loro confronti. Inoltre gli auguro il meglio perché penso che sia un grande club. Ma penso di aver preso la decisione giusta per continuare a crescere. E lo sto facendo".

Gabri Veiga

Quella del Napoli però non era l'unica offerta: "Sui giornali scrivono cose vere e altre non vere. Magari ad un certo punto c'è stato qualche forte interesse, ma poi nelle liste prende più forza un altro tipo di profilo. Dipende da tanti fattori e il mercato non è per niente facile".

Quando gli hanno chiesto se la sua decisione fosse motivata dall'offerta economica, Gabri Veiga risponde: "I soldi sono un fattore secondario. Più importante è l’aspetto di come puoi continuare a crescere lì come giocatore, sentendoti importante, avendo un allenatore che ti chiama quattro o cinque volte al giorno, come ha fatto l'allenatore dell'Al-Ahlo. Che per me è la cosa più importante, condividere grandi momenti, che dietro ci sia anche un progetto. Non è solo la questione economica. E tra le opzioni che ci sono state, penso che fosse la migliore continuare a crescere ed evolversi, condividendo lo spogliatoio con grandi giocatori, vivendo una nuova avventura. E sono anche sicuro che mi farà maturare molto e sicuramente sarò un giocatore migliore dopo il mio periodo lì, non so quanto durerà, ma spero che sarà molto bello. L’obiettivo è diventare un giocatore migliore giorno dopo giorno. E penso che, anche se la gente non lo capisce, non me ne preoccupo, perché mi sono chiare le ragioni per cui sono andato lì. E anche sentirsi importanti all'interno di una squadra con grandi stelle. Condividere la vita quotidiana con Mahrez, Firmino... non è una cosa che tutti possono dire. Quando arrivò il momento, per me era tutto molto chiaro. È stata una decisione solo ed esclusivamente mia, e la verità è che sono molto tranquillo riguardo alla decisione che ho preso".

Gabri Veiga ha parlato anche di Pini Zahavi, l'agente israeliano che lo ha portato in Arabia Saudita e di come ha saputo dell'offerta: "Quando l'ho saputo ho reagito con molta calma, perché nel mondo del calcio non si sa mai cosa può succedere, ma la cosa non mi è mai uscita dalla mente. Arriva un momento in cui devi riflettere su cosa è meglio per te e cosa no, sui pro e sui contro. Alla fine tutto è andato liscio. Penso di essere un ragazzo abbastanza maturo e non perderò la testa in nessun momento".

Gabri Veiga sembra intenzionato a restare in Arabia Saudita anche la prossima stagione: "L’anno scorso ho deciso di fare un passo importante nella mia carriera. Ho quest'anno e altri due e sono molto felice, molto felice di rappresentare l'Al Ahli ogni fine settimana. Quindi questa è l'unica cosa che ho in mente, ricambiare quella fiducia, quella scommessa che hanno fatto per me. Adesso quello che voglio è recuperare il prima possibile e nel migliore dei modi così che, sia questa stagione che la prossima, spero che avremo la fortuna di andare in Champions League. Questo mi rende molto emozionato. E lottare per il campionato, la Coppa e provare a vincere tutto quello che c'è accanto a grandi giocatori. Impara il più possibile, migliora ogni giorno... E poi, nessuno conosce il futuro. Ma vi dico già che per ora penso solo ad Al Ahli".