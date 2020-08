Chi è Alessio Riccardi? Alla scoperta del talento che può finire al Napoli. Per il CorSport è destinato a diventare un centrocampista di prima fascia

Ultime mercato Napoli - La Roma e il Napoli stanno lavorando su un’operazione che potrebbe accontentare entrambi i club: Cengiz Under ed il baby 2001 Alessio Riccardi per Arkadiusz Milik.

Come racconta il Corriere dello Sport, la Roma con l’inserimento di Riccardi dovrebbe riuscire a evitare di inserire un conguaglio (10 milioni la valutazione del giovane Primavera). Ma chi è Alessio Riccardi?

"Il club giallorosso ha pensato di inserire Riccardi, giovane talento della Primavera. La Roma fa una plusvalenza con la sua cessione, il Napoli si assicura un ragazzo che se completa la sua crescita è destinato a diventare un centrocampista di prima fascia. Riccardi ha anche altre richieste, ma sarebbe onorato di vestire la maglia del Napoli: ha esordito in Coppa Italia in prima squadra con Di Francesco, mentre Fonseca non lo ha preso molto in considerazione"