Cheddira sogna di andare il ritiro con il Napoli: su di lui Torino ed alcuni club spagnoli | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Walid Cheddira tornerà al Napoli dopo la parentesi in prestito al Frosinone. Nelle intenzioni dell'attaccante c'è la volontà di andare in ritiro con il Napoli a Dimaro per essere valutato da Antonio Conte. Ad oggi, il club azzurro non ha preso ancora una decisione definitiva sul futuro di Walid anche se non è da escludere un'altra esperienza lontana dal Vesuvio in prestito oppure a titolo definitivo.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Cheddira, ci sono già alcune squadre che hanno manifestato un interesse per il nazionale marocchino. C'è il Torino che già dallo scorso anno segue il centravanti. I granata cercano una punta fisica in grado di far rifiatare Duvan zapata oppure prendere il posto del colombiano qualora si presentasse un'offerta importante.

L'addio di Juric ed il probabile arrivo di Vanoli dal Venezia potrebbe però portare in granata la punta Pohjanpalo. Il finlandese è praticamente esploso sotto la guida tecnica di Vanoli e lo seguirebbe volentieri in Piemonte. Su Cheddira registriamo anche l'interesse di alcuni club spagnoli.

