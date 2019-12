CdM - Everton su Mertens, clausola per l'estero: bastano 10mln entro il 10 gennaio! Callejon e Dries verso l'addio in estate a zero: le ultime

Calciomercato Napoli - E' arrivato il momento di fare i conti sul futuro e scegliere da chi ripartire e su chi puntare nel futuro più prossimo e non solo. La S.s.c. Napoli è ad uno snodo cruciale a pochi giorni dall'apertura del mercato invernale fra acquisti e rinnovi.

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, fa il punto sulla situazione rinnovi in casa SSC Napoli soffermandosi sulle situazioni di Mertens e Callejon. Per quanto riguarda lo spagnolo:

"Le storie più significative riguardano, però, Callejon e Mertens che hanno il contratto in scadenza a giugno. Il tetto salariale in arrivo per gli stranieri nel campionato cinese allontanano le voci sul presunto trasferimento dello spagnolo al Dalian in inverno. A dicembre ci sono stati dei contatti tra De Laurentiis e Callejon ma l’accordo non c’è, il suo agente Quilon si sta muovendo sul mercato spagnolo per un eventuale approdo a parametro zero se non sarà rinnovato il contratto con il Napoli ".

Le ultime su Dries Mertens raccontano un tentativo dell'Everton di Ancelotti, con l'Inter di Marotta sempre alla finestra:

"Mertens vive la vicenda più scottante e per certi versi paradossale, il Napoli ha offerto all’attaccante belga il prolungamento fino al 2022 a 3 milioni più bonus, una proposta che non convince Dries né sotto il profilo economico nè della durata. Nel contratto di Mertens c’è una clausola valida solo per l’estero, bastano 10 milioni da investire entro il 10 gennaio. Ci sta provando l’Everton di Ancelotti che ha apprezzato Mertens durante l’avventura napoletana, lo scugnizzo di Lovanio con Carletto in panchina ha realizzato 28 gol in una stagione e mezzo. L’ipotesi Borussia Dortmund non ha convinto Mertens che sembra intenzionato, salvo offerte molto importanti, a terminare l’annata in maglia azzurra per poi scegliere l’opzione migliore a parametro zero se non dovesse trovare l’accordo con il Napoli. La Juventus durante l’era Marotta ha realizzato sette grandi colpi a parametro zero e l’Inter si sta muovendo tramite un intermediario per soffiare Mertens alla concorrenza.