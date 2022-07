CBS Sports - Cristiano Ronaldo ha dato l'ok: si ridurrà lo stipendio del 30%, la mossa di Jorge Mendes

Calciomercato Napoli - Il Napoli e i tifosi sognano il colpo Cristiano Ronaldo. Ma può davvero arrivare a vestire la maglia azzurra il fuoriclasse portoghese? Svelate le cifre riguardo lo stipendio del calciatore.

Napoli: Cristiano Ronaldo si riduce lo stipendio

Secondo quanto scrive il giornalista della CBS Sports Ben Jacobs, Cristiano Ronaldo ha dato la sua disponibilità a ridursi lo stipendio del 30%. Una mossa che il suo noto agente, Jorge Mendes, ha già comunicato ai diversi club ai quali finora lo ha offerto ricevendo però in cambio un rifiuto dato l’alto costo del portoghese.

Oggi lo stipendio di Ronaldo è di 30 milioni netti l’anno. Insomma, una cifra che resta alta nonostante la voglia di CR7 di lasciare lo United, ma ovviamente il mercato non lo aiuta. Da qui l’idea di rinunciare a qualcosa. CBS scrive che Ronaldo non vuole solo un club con cui giocare la Champions League, ma anche una squadra dove il peso degli eventi non ricada solo su di lui. Cerca il sostegno del gruppo, un progetto che gli dia ancora la possibilità di vincere dei titoli. Una condizione che ritiene fondamentale anche per mantenere la sua forma ottimale in vista del Mondiale del Qatar.