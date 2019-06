Canovi (agente) a CN24: "Allan-PSG, mai stata offerta ufficiale. Insigne al PSG? Se non esce nessuno in attacco è quasi impossibile"

Alessandro Canovi, agente, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live (canale 296 del Digitale Terrestre Campania), ecco quanto dichiarato:

“C’è da capire per Koulibaly chi sia disposto a pagare determinate cifre, parliamo di oltre 100 milioni di euro.

Su Allan ed il PSG: il club francese non ha mai fatto un’offerta ufficiale. Hanno tastato il terreno. Ora con la nuova dirigenza sportiva qualcosa può cambiare.

Manolas e James sono giocatori di assoluto livello, rafforzerebbero qualsiasi squadra in Europa. Sono quelli giusti per fare il salto di qualità e colmare un po' il gap con la Juventus.

Su Lorenzo Insigne ed il PSG, solo interesse? Allo stato attuale il tridente dei francesi è completo. Non hanno bisogno di rafforzare. In caso di cessione potrebbero aprirsi degli scenari, Insigne come altri".