Cammaroto: "Proposto Tolisso al Napoli: la risposta dei partenopei"

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto su Napolimagazine rivela un retroscena di mercato riguardo Tolisso:

"Per il centrocampo una curiosità: mi risulta che un intermediario italiano si sia mosso per offrire al Napoli, a cifre low cost, una vecchia conoscenza degli azzurri. Tolisso del Lione, attualmente fanalino di coda della Ligue 1. Il Napoli lo trattò 7-8 anni fa, da giovane promessa del calcio europeo, prima che andasse al Bayern Monaco e ricorderete che nel 2016 era stato ad un passo dai partenopei ma disse di no perché gli avevano raccontato o fatto credere che l'ambiente di Napoli fosse "particolare" e a quanto pare rimase suggestionato da Gomorra. Ora a 29 anni, sia per come sono andate allora le cose e dopo una carriera che anche per via di infortuni ha deluso le aspettative, Tolisso non interessa al Napoli. Il Lione smobilita ma la risposta per questo calciatore è "No, grazie""