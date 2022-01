Cammaroto: "Napoli su Barak se Fabian non rinnova! Ipotesi scambio in mediana con la Fiorentina, ma Spalletti non era convinto"

Notizie Napoli calcio. Emanuele Cammaroto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di NapoliMagazine, parlando del mercato presente e futuro del Napoli.

Nelle prossime settimane ci saranno contatti con l'agente di Fabiàn Ruiz per capire se ci sono margini per il rinnovo. Trattativa non semplice ma non c'è una chiusura del suo entourage come qualcuno ha detto. In caso di rottura con Ruiz si farà per la prossima stagione un tentativo importante per Barak, pallino di Giuntoli.

A centrocampo era stato sondato Nandez, ora in orbita Juve e possiamo anche svelare che ad un certo punto c'era stata pure l'ipotesi - rimasta sottotraccia - di uno scambio tra Demme e Amrabat ma la trattativa e' naufragata sul nascere e non entusiasmava Spalletti. Se dovesse arrivare un'offerta negli ultimi giorni il Napoli la valuterebbe, a patto però di avere il tempo e la soluzione per sostituirlo. In quel caso si punterebbe su un nome fisico per il ruolo di vice Anguissa".