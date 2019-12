Callejon-Napoli, CorSport: José valuta offerte dalla Cina e dal Milan! Spunta una richiesta economica dello spagnolo

Una corsa contro il tempo. Anzi uno scatto degno di Bolt: è quanto servirebbe al Napoli per trovare un accordo con Callejon prima della mezzanotte del 31 dicembre 2019. E dunque alla vigilia del giorno in cui José, insieme con l’ingresso nel nuovo anno, guadagnerà il diritto di potersi accordare a parametro zero con un altro club. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Callejon-Napoli, la situazione