Sky - Callejon resta al Napoli fino al 31 agosto, c'è l'accordo: i dettagli economici

Calciomercato Napoli - Rinnovo Callejon, i colleghi di Sky con Gianluca Di Marzio riportano le ultime novità in merito al prolungamento di altri 2 mesi di contratto per Callejon con il Napoli:

"Una volta ancora, almeno per altri due mesi. Il Napoli e Callejon andranno avanti insieme. Il contratto - in scadenza il prossimo 30 giugno - sarà esteso per altri due mesi, firmando il modulo previsto e chiudendo poi il rapporto il prossimo 31 agosto. Un lungo tira e molla tra le parti, parti che ora sembrano allineate verso lo stesso obiettivo.

Fondamentale l’opera di Gennaro Gattuso con Aurelio De Laurentiis da un lato e l’entourage di José dall’altro che fa capo a Manuel Quilon. Con l’aiuto sostanziale anche di Cristiano Giuntoli. Un piccolo sorriso per il Napoli che risolve una situazione molto complessa: dopo sette anni d’azzurro, lo spagnolo - che nelle ore scorse aveva chiesto al club di andare avanti solo con un minimo indennizzo economico - potrà ancora scendere in campo in quel che resta della stagione napoletana.

Al San Paolo domenica, magari, quando arriverà la Spal a Fuorigrotta, forse anche in Champions, in quella partita con il Barcellona prevista ad agosto prossimo che, a questo punto, potrebbe anche essere l’ultimo gettone di sempre di Callejon con la maglia del Napoli".