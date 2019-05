Calciomercato Napoli, Tuttosport - Icardi ad un passo dall'addio, l'Inter ha in pugno Dzeko! Chiesa e Alexis Sanchez nel mirino

Calcio mercato Inter - Il Manchester United, pur di liberarsi di Alexis Sanchez, che prima di passare dall'Udinese al Barcellona è sempre stato un obiettivo del Napoli e un sogno di Aurelio De Laurentiis. Intanto, il contratto di Sanchez scade nel 2022 e il Niño Maravilla guadagna circa 12 milioni a stagione, troppi soldi anche per il Manchester Utd che sarebbe propenso a contribuire e virtualmente quindi un parametro zero. A riportarlo è Tuttosport.

Calciomercato - Chiesa e Icardi tra Napoli e Inter

Secondo fonti inglesi, in Italia è proprio l’Inter che avrebbe fatto il primo passo formale con il Manchester per avviare la trattativa. Sanchez resta comunque un profilo che può fare al caso di Antonio Conte (già lo voleva ai tempi della Juventus), ma in una fase ancora embrionale del mercato il club nerazzurro vuole provare a battere altre piste e quella che solletica le fantasie di tutti all’Inter porta a Federico Chiesa, altro obiettivo della SSC Napoli, che per la famiglia Della Valle vale 70 milioni. L’Inter può arrivare ai 70 milioni chiesti dai viola inserendo un paio di contropartite nell’affare, come Yann Karamoh, Xian Emmers e Zinho Vanheusden. Intanto con Icardi sempre più verso l'addio (Napoli e Juventus su di lui in Italia) sembra sempre più vicino Edin Dzeko: l’Inter sente di avere in pugno.