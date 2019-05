Calciomercato Napoli, Sky - L'Atalanta ha scelto il sostituto di Castagne: è Lazzari!

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - Doppio colpo in vista direttamente dall'Atalanta per la SSC Napoli. C'è l'accordo totale per Josip Ilicic, ma anche l'intesa con Timothy Castagne, esterno classe '95.

Calciomercato Napoli, Castagne in azzurro, trovato il sostituto per l'Atalanta

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, in caso di addio di Castagne, l'Atalanta ha già individuato l'eventuale sostituto. Gli orobici, infatti, hanno in Lazzari della Spal l'obiettivo numero uno per le fasce e sono intenzionati ad accelerare per il discorso legato al giocatore classe '93 qualora la trattativa per Castagne al Napoli dovesse andare a buon fine. Anche Lazzari, però, è nel mirino del Napoli.

Ultimissime notizie Napoli