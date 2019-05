Calciomercato Napoli, Sky - Accordo raggiunto con Castagne! Resta da convincere l'Atalanta

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - Doppio colpo in vista direttamente dall'Atalanta per la SSC Napoli. Oltre all'accordo totale per Josip Ilicic, il club azzurro ha raggiunto l'intesa anche con Timothy Castagne, esterno classe '95 che può giocare sia a destra che a sinistra.

Calciomercato Napoli, accordo quinquennale con Castagne

Secondo quanto riporta il collega Gianluca Di Marzio di Sky sul proprio sito, l'accordo è sulla base di un contratto di 5 anni a 1,5 milioni a stagione a salire. Adesso non resta che trovare anche l'intesa economica con il club bergamasco, ma la società partenopea è fiduciosa considerando che ad Antonio Percassi piacciono diversi giocatori di proprietà del Napoli.

