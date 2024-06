Calciomercato Napoli, retroscena Relevo: idea Barrenechea, ma la pista è sfumata

Calciomercato Napoli, idea a sorpresa dalla Juventus ma la pista sarebbe anche già sfumata. Lo svela il collega Matteo Moretto di Relevo.

Enzo Barrenechea è entrato in qualche discorso in ottica Napoli ma il tema non è mai decollato. Adesso il centrocampista argentino [insieme a Samuel Iling-Junior] è diventato la chiave per avanzare nell’operazione che porterà Douglas Luiz alla Juventus. Il brasiliano ha già dato massima disponibilità al club bianconero, per Thiago Motta è un acquisto fondamentale. Nelle prossime ore i due club avranno nuovi contatti per arrivare alla definizione.