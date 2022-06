Calciomercato Napoli, prossime cessioni: aggiornamenti su Politano, Demme e Petagna!

Calciomercato Napoli, aggiornamenti dal Corriere del Mezzogiorno sui calciatori in uscita. Il Napoli ha bisogno di vendere per fare cassa e completare gli acquisti in vista della prossima stagione. Tra i calciatori destinati a partire, tre su tutti: Matteo Politano, Diego Demme e Andrea Petagna.

Calciomercato

Politano al Valencia?

Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, "in Spagna continuano a indicare Matteo Politano come rinforzo per Gattuso", neo allenatore del Valencia. Politano al Valencia è dunque un'operazione possibile, anche perché è stato lo stesso calciatore a chiedere di cambiare aria. Al momento, però, "non è arrivata nessuna offerta ufficiale alla società iberica e nessun'altra in particolare". Alla cessione di Politano sembra essere legato anche l'acquisto di Deulofeu.

Anche Demme al Valencia?

Tra i calciatori indicati da Gattuso per rinforzare il Valencia sembra esserci anche Diego Demme, centrocampista del Napoli impiegato col contagocce da Luciano Spalletti. Demme vorrebbe giocare di più, ma secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, "due cose non lo aiutano": in primis il contratto in scadenza nel 2024 e poi un ingaggio sostanzioso da circa 2,5 milioni di euro netti a stagione. "Timidi segnali arrivano da Valencia ma il procuratore del calciatore ha smentito contatti".

Monza e Torino su Petagna

Infine, brevi aggiornamenti su Andrea Petagna: "Anche lui potrebbe cambiare aria: Monza e Torino sono interessate all'attaccante triestino".