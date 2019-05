Di Lorenzo-Napoli, è fatta! Sportitalia: "Accordo totale con l'Empoli: giovedì le visite mediche"

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - Il presidente Aurelio De Laurentiis questa volta gioca d'anticipo, così la SSC Napoli è già pronta a chiudere il primo acquisto estivo che risponde al nome di Giovanni Di Lorenzo dell'Empoli. Come raccontato da CalcioNapoli24.it, la fumata bianca è davvero vicina e ci siamo quasi. Manca poco, anzi pochissimo, da quanto si apprende dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito:

"Tutto confermato, nessuna sorpresa. Giovanni Di Lorenzo sarà il primo rinforzo del Napoli. Nessun altro club avrebbe potuto battere la concorrenza del club di De Laurentiis per il terzino classe 1993, nelle ultime ore c’erano state ammissioni anche da parte di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli. Operazione vicina ai dieci milioni, anche sotto quest’aspetto l’accordo era stato impostato. Programmate le visite per giovedì a Roma, Di Lorenzo è reduce da una stagione di grande rendimento, sarà lui il primo acquisto del Napoli. Per l’Empoli un’importante plusvalenza visto che fu acquistato dal Matera per poco più di mezzo milione".