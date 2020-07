CorSport - Doppio colpo Napoli, De Laurentiis vuole Osimhen e Gabriel! Offerta seducente al Lille, le cifre e le contropartite in cambio

Ultimissime notizie Napoli calcio. Il mercato si appresta ad entrare nel vivo e De Laurentiis vuole farsi trovare pronto. Dopo la visita in città, proseguono le trattative per Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano del Lille che potrebbe sostituire Arek Milik nello scacchiere offensivo della SSC Napoli.

Victor Osimhen è divenuto il principale obiettivo del Napoli di Aurelio De Laurentiis, come racconta il Corriere dello Sport, ma piace anche il difensore centrale Gabriel Magalhaes:

"L’offerta è seducente, cinquanta milioni più Ounas, valutato intorno ai trenta, in cambio del tandem Osimhen-Gabriel Magalhães. C’è un ottimismo di fondo, una tentazione di fare in fretta, per evitare che s’avverta il rigurgito di «vecchi» pretendenti: e sarà per questo che Giuntoli, il diesse, non è andato a Bergamo, anche questo un aspetto insolito".