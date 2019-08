Dall'Olanda - Lozano aspetta il via libera del PSV: il club olandese attende il bonifico! Il messicano continua ad allenarsi, Van Bommel non lo rischierà

Calciomercato Napoli - PSV Eindhoven e SSC Napoli lavorano per concludere in fretta l'affare Hirving Lozano. Al momento le due società stanno mettendo nero su bianco tutti gli accordi presi in maniera informale fino ad ora.

Mercato Napoli - Lozano-Napoli, il calciatore in attesa del bonifico da parte del Napoli

Il calciatore messicano si trasferirà in azzurro per 42 milioni di euro: si stima che circa 8-9 milioni di euro andranno al Pachuca. Come riportato dal portale olandese ED.nl, Lozano si sta ancora allenando con la squadra, in attesa del pagamento formale del club partenopeo: non appena arriverà il bonifico, il club concederà al calciatore di sottoporsi alle visite mediche di routine prima di formalizzare la cessione.

E' ipotizzabile che il calciatore continuerà ad allenarsi con i compagni in vista del prossimo impegno contro l'FK Haugesund: è improbabile, però, che l'allenatore Mark Van Bommel voglia rischiarlo facendolo scendere in campo.