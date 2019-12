Sky - Lobotka, c’è il Milan! I rossoneri pensano ad un prestito con obbligo, Napoli in pole

Calciomercato Napoli. L'obiettivo numero uno del Napoli per rinforzare la rosa a disposizione di Gattuso è Lobotka, gli azzurri trattano con il Celta Vigo per trovare l'accordo. Il calciatore slovacco già in passato è stato accostato al club di De Laurentiis ma in questa sessione di mercato sembra davvero ad un passo. Il Napoli ha pronta la prima offerta da presentare al Celta Vigo: 15 milioni più bonus, per un totale di circa 20 milioni. La richiesta del club spagnolo è di 25 milioni, nonostante la clausola fissata a 50 milioni. Al giocatore sarà offerta un contratto quadriennale o quinquennale da 2 milioni stagione.

Lobotka, s'inserisce anche il Milan

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe anche il Milan sulle tracce di Stanislav Lobotka del Celta Vigo. I rossoneri sono più defilati perchè pensano ad un prestito con obbligo di riscatto e non ha preso ancora contatti con la squadra spagnola.