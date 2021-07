Rinnovo Insigne, l'annuncio arriva da Sky Sport con Di Marzio: "Tema non affrontato"

Calciomercato Napoli - Le ultime notizie di mercato sul Calcio Napoli e sul rinnovo di Insigne. L'attaccante napoletano è in scadenza 2022 e non ha ancora raggiunto nessun accordo con la SSC Napoli che aspetta la fine di Euro 2020 per capire se ci sono i margini per un accordo. Intanto, Barcellona e altri club puntano Insigne che si sta mettendo in mostra con un Europeo strepitoso.

Calciomercato Napoli, rinnovo Insigne: l'annuncio di SKY

Arrivano le ultime notizie di calciomercato da Sky Sport riguardo il rinnovo di Insigne con il Napoli. Perché Gianluca Di Marzio, capo squadra di mercato Sky, ha rivelato che Insigne e il Napoli ancora non hanno affrontato il tema e che sarà trattato solo dopo Euro 2020. Dunque i tifosi del Napoli dovranno aspettare ancora per capire se Lorenzo Insigne resterà a vita a Napoli con la firma di un nuovo contratto o se sarà ceduto. C'è anche la possibilità che vada in scadenza fino al prossimo anno per poi valutare un nuovo contratto o nuove offerte. Di sicuro Insigne ha la stima di Luciano Spalletti che vorrebbe tenerlo e ci sarebbe la volontà comune di proseguire insieme.

Mercato Calcio Napoli, su Insigne le big

Intanto, su Lorenzo Insigne, c'è il forte interesse delle big straniere, in particolare del Barcellona che pensa a Insigne per la prossima stagione.