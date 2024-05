Ultim'ora di calciomercato: Napoli-Manchester United, contatti per Greenwood!

Calciomercato Napoli, nuova trattativa con il Manchester United! Notizia clamorosa direttamente da New York, dove uno dei giornali più autorevoli del mondo - il The Athletic del gruppo editoriale New York Times - ha svelato i contatti in corso tra SSC Napoli e Manchester United per il trasferimento di Mason Greenwood!

Napoli su Greenwood

Classe 2002, a soli 22 anni d'età, Greenwood vanta già una grande esperienza tra Premier League e Liga spagnola e potrebbe essere l'attaccante del Napoli chiamato a sostituire Victor Osimhen nella prossima stagione. In realtà Greenwood è tipicamente un'ala destra e quindi sarebbe il sostituto naturale di Politano, ma ha già dimostrato di saper giocare anche nel ruolo di punta centrale o come ala sinistra.

Dopo 4 stagioni e 35 gol con la maglia del Manchester United, Greenwood ha dovuto affrontare alcuni problemi giudiziari (un'accusa di tentato stupro) che lo hanno costretto a stare fermo nella stagione 2022-2023. Quest'anno però ha ritrovato continuità in Spagna, dove sta giocando con il Getafe in prestito, ed ha segnato 10 gol in 34 presenza tra coppa e campionato. Il Getafe ha già fatto sapere di voler estendere il prestito per un'altra stagione, ma il Napoli si sarebbe inserito prepotentemente contattando direttamente lo United, proprietario del cartellino.

Mason Greenwood

Stando a quanto riportato sul New York Times a proposito di Greenwood al Napoli, "il Manchester United preferirebbe cederlo a titolo definitivo, ma potrebbe prendere in considerazione anche il prestito se non arrivassero offerte idonee al suo valore. Non è escluso neanche che possa essere reintegrato in squadra". Al momento il suo contratto con il Manchester è valido fino a giugno 2025, ma prevede un'opzione di rinnovo per un altro anno a discrezione del club.

Le accuse giudiziarie a Greenwood

Il magnate Jim Ratcliffe, tra i proprietari del Manchester United, commentando le accuse giudiziarie che hanno escluso Greenwood dal club, ha dichiarato: "Greenwood è un nostro calciatore, quindi la responsabilità è nostra. Dovremo prendere una decisione su di lui, è chiaro che dobbiamo farlo ma ad oggi non abbiamo deciso. È un calciatore in prestito ma non è l'unico. Ci dobbiamo confrontare e decidere, lo faremo. Bisognerà capire i fatti, oltre le accuse e le esagerazioni, e poi prendere una scelta in base ai valori umani fondamentali. Bisogna chiedersi: è un bravo ragazzo o no? Può giocare per il Manchester United? Solo così noi e i tifosi ci sentiremmo a nostro agio".