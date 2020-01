Napoli-Giroud, smentite dall'entourage! Il giocatore pensa all'Inter [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Sono diversi i nomi nella lista del Napoli per gennaio e giugno, ma tra questi non c'è Olivier Giroud. L'attaccante del Chelsea, accostato al club partenopeo nelle ultime ore, non è una pista concreta per il Napoli, Né tanto meno un'idea.

Secondo quanto infatti riferito dal suo entourage a CalcioNapoli24.it, non c'è assolutamente nulla in ballo. Non ci sono stati né contatti o sondaggi da parte della dirigenza partenopea e il giocatore non è stato proposto ad Aurelio De Laurentiis. Non ci sono possibilità, anche perché il reparto offensivo di Gennaro Gattuso appare piuttosto affollato al momento. Da parte del 33enne, piuttosto, c'è la forte volontà di sbarcare all'Inter di Antonio Conte.