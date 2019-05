Calciomercato Napoli, Koulibaly è incedibile: ADL non ascolterà offerte nemmeno superiori a 100 milioni!

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - Kalidou Koulibaly e la SSC Napoli, un matrimonio destinato a continuare ancora per molto. Il difensore senegalese è il pezzo pregiato dell'organico a disposizione di Carlo Ancelotti e il presidente Aurelio De Laurentiis lo ha ribadito più volte: è incedibile.

Calciomercato Napoli, Koulibaly è incedibile

Come si legge nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il difensore senegalese non ha presso e il patron partenopeo non ascolterà alcun tipo di offerte. Nemmeno quelle superiori a 100 milioni.