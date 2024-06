Calciomercato Napoli, ecco Rafa Marin: TMW svela le cifre dell'operazione

Calciomercato Napoli, arrivano aggionramenti in entrata da Niccolo Ceccarini via TMW.

Ecco quanto si legge sul portale

Il Napoli sta già lavorando alla nuova squadra da affidare a mister Antonio Conte e, in attesa di sbrogliare i casi Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Osimhen, il primo reparto oggetto di interventi sembra proprio essere la difesa, pronta a passare a tre con Conte.

Ci si appresta alla rivoluzione in difesa e due dei principali obiettivi portano a Madrid. Dal Real sta arrivando Rafa Marin, nell'ultima stagione in prestito all'Alaves e a un passo dagli azzurri per un'operazione da circa 11 milioni di euro con i Blancos che però si mantengono il diritto di riacquisto per 25.