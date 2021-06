CorSport - Napoli in vantaggio su De Paul! ADL ordina di bloccare l'offensiva Milan, c'è il prezzo

Mercato Napoli, importanti novità in vista secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport secondo cui il vero colpo in canna SSC Napoli per la prossima finestra acquisti si chiama Rodrigo De Paul

Secondo il quotidiano l'argentino è stato già richiesto in epoca non sospetta all’Udinese quasi per dare il senso di strappare un’opzione, fosse anche morale. C’è la fila dietro ad un centrocampista che ha piedi buoni ed una personalità abbagliante e il destino è racchiuso nella quotazione, ritenuta ancora rilevante, che in Friuli viene assegnata a quel genietto privo di fronzoli, essenziale pure nei dribbling. 40 milioni di euro

Secondo il Corriere dello Sport De Paul piace all’Atletico Madrid e forse anche di più al Milan, ma il Napoli si è fatto avanti da settimane, vuole capire quali parabole misteriose prenderà il mercato intorno a Fabian Ruiz, se dovranno eventualmente convivere o se invece sarà necessario che un testimone passi dallo spagnolo a De Paul. E comunque, è lui il riferimento tecnico più autorevole da inserire in una squadra che di piedi buoni ne ha