Calciomercato Napoli, De Luca: "Osimhen non rientra nei piani tecnici, ma c'è un problema"

Francesco De Luca, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero

Di seguito un estratto diffuso tramite comunicato da Radio Punto Zero: “L’aggressione in casa a Roberto Baggio? Abbiamo visto situazioni di cronache in tutta Italia molto simili. E’ stata un’esperienza durissima per Baggio e la sua famiglia, esprimo a loro e a tutti quelli che hanno subito situazioni analoghe tutta la mia solidarietà. Sono delle situazioni che per fortuna è finita bene, si fa per dire.

Nazionale? E’ stata umiliata dalla Spagna, solo negli ultimi minuti ha fatto tiki taka. Nemmeno nell’assalto finale, l’Italia ha dato la sensazione che potesse pareggiare. Anche con l’Albania ha un po' sofferto, ma adesso basta un punto con la Croazia per passare da seconda, ma non risolve i problemi che ci sono. Questa Nazionale non ha un centravanti, una difesa che regge un avversario di pari livello, va in difficoltà con nazionali di alto livello. Scamacca ha bruciato tutte le palle che ha ricevuto. Di Lorenzo ha fatto male, ma ha trovato un avversario difficile, le giovanili delle squadre spagnole sono dei serbatoi straordinari. Di Lorenzo prosegue nella scia di questa stagione, che è stata rovinosa per lui e per i suoi compagni.

Di Lorenzo credo resterà a Napoli, non arriverà un’offerta congrua con le richieste del Napoli. Speriamo di recuperare il miglior Di Lorenzo. Conte viene a Napoli per motivare di nuovo questa squadra, ma serve un mercato all’altezza, nessuno ti regala nulla. E’ difficile replicare la scorsa stagione. Si è partiti dalla difesa con il mercato e poi si lavorerà su tutto il resto. La chiave per sbloccare il mercato è Osimhen. La situazione è di totale stallo, non ci sono proposte, non c’è nulla che possa far pensare che si possa chiudere alle cifre che chiede il Napoli, C’è chi offre di meno, ma non basta. L’Arabia non interessa al nigeriano, ha chiuso subito il discorso. Vuole un campionato top come la Premier. Nei piani tecnici del Napoli non rientra. Kvara? Merita il rinnovo e lo meritava già a settembre dello scorso anno. Una cifra un po' al di sotto dei 5 milioni di euro. Non è stato fatto e si è arrivati a questo scontro, che scontro non è. Il padre e l’agente hanno sbagliato a prendere questa posizione, De Laurentiis non è disposto a cedere. Ci sono dei club che si muovono alle spalle di una società o di un procuratore, ma credo sia intoccabile, così come Di Lorenzo”.