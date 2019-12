Calciomercato Napoli, CorSport: ADL interverrà a gennaio su due ruoli specifici, tutti i nomi attenzionati

Ultime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport c'è stato un summit di mercato tra De Laurentiis, Chiavelli, Giuntoli ed il suo scouting. E' stata messa a punto la strategia per irrompere sul mercato di gennaio. I ruoli individuati sono due. Terzino sinistro e centrocampista.

"Con De Laurentiis, of course, c’è Andrea Chiavelli, l’ad, c’è Cristiano Giuntoli, il ds, c’è Maurizio Micheli, il capo dell’area scouting e sul tavolo, ovviamente, c’è un piano da definire, per irrompere sul mercato, quello di gennaio, avendo idee chiarissime. Gli interventi sono mirati, un centrocampista centrale e un fluidificante di sinistra, poi dipenderà dalle caratteristiche degli interpreti, dalle proposte che offrirà l’universo calcio: ma si intravedono ombre, sarà la fascinazione, e identikit più o meno tracciati. In mezzo al campo, dove manca un uomo che diriga (e/o anche un vice Allan), riemergono play del passato: Lucas Torreira e anche Stanislav Lobotka. L’apertura a sinistra sa di indizio, quasi di prova, sul divorzio da Faouzi Ghoulam: a sinistra ora c’è Mario Rui, volendo c’è anche Hysaj, ha dovuto ingegnarsi Di Lorenzo e però alla fine rimane quel vuoto che va colmato, anche in prospettiva, con un profilo rassicurante, di spessore caratteriale e di personalità".