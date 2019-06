Calciomercato Napoli, mezza squadra è in vendita: previste 8 cessioni ed un discreto tesoretto

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, c'è mezzo Napoli in lista di sbarco:

Calcio mercato Napoli, epurazione Ancelotti: otto cessioni

"L'Atletico Madrid torna a fare sul serio per Elseid Hysaj. Gli spagnoli erano stati tra i primi ad avvicinarlo ed ora ci riprovano, sono tornati alla carica, hanno aumentato la propria proposta (che si avvicina ai 20 milioni di euro) pur di sorpassare tutti accontentando Simeone: la Juventus, ad esempio, dove c’è Sarri con cui Hysaj ha un rapporto speciale (ma non è mai partita una trattativa), oppure il Manchester United, che negli ultimi giorni aveva raccolto informazioni.

Ma l'elenco delle future cessioni è lungo: Mario Rui piace a Milan e Torino, Tonelli può andare a Lecce, Diawara è più di un'idea per la Roma ma piace anche in Inghilterra, Rog è per il Cagliari il sostituto ideale di Barella, Inglese (valutato 30 milioni) intriga la Fiorentina, Ounas ha richieste in Spagna e in Francia mentre Verdi è nel mirino di Torino e Sampdoria".