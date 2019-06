Calciomercato Napoli, Giuntoli prepara il tesoretto con le cessioni: in tre potrebbero già lasciare a stretto giro

Ultime notizie calcio Napoli di mercato - Come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c'è anche un mercato in uscita che il direttore sportivo Ssc Napoli Cristiano Giuntoli sta provando a sistemare:

Calcio mercato Napoli, imminenti tre cessioni

"Nell’ambito dell’opera di sfoltimento della rosa, Giuntoli sta provvedendo ad ascoltare le richieste che stanno pervenendo per alcuni esuberi, anzi alcuni elementi di rientro dai prestiti effettuati nella passata stagione. Sepe dovrebbe essere riscattato dal Parma per una cifra vicina ai cinque milioni (ed in Emilia potrebbe in restare in prestito Grassi), mentre per Inglese si sono fatte avanti Bologna, Sassuolo e Fiorentina, con i toscani che hanno lasciato intendere di avere tra gli obiettivi anche Marko Rog (l’operazione sarebbe eventualmente separata da quella relativa a Veretout)"