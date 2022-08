Calciomercato Napoli, aggiornamenti sulle cessioni di Zielinski e Petagna

Calciomercato Napoli, oggi Il Mattino fornisce nuovi aggiornamenti sulle trattative in uscita di Piotr Zielinski e Andrea Petagna. Ecco un riassunto per spiegare come stanno le cose.

Zielinski-West Ham, il Napoli prenota Lo Celso

Con il West Ham la trattativa è ben avviata, anche se Zielinski vacilla e non è convinto della destinazione. Scrive Il Mattino: "Lo Celso resta in lizza: Conte lo ha inserito in lista di sbarco, il Napoli lo tratta solo in prestito e a patto che il Tottenham paghi parte dell’ingaggio". Non c'è fretta per chiudere l'operazione.

Petagna al Monza

Su Petagna al Monza, il Mattino scrive: "Prima di poter chiudere, il Monza deve vendere qualcuno. I brianzoli giocano al ribasso: offrono 3 milioni per il prestito e 12 per il riscatto mentre il Napoli vuole 5 milioni più 14 tra un anno". Il Napoli aspetta e nel frattempo ha bloccato Simeone, ma l'argentino non aspetterà per sempre.