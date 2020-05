Tuttosport - Mertens tra Inter e Chelsea, ma non vuole tradire Napoli! Dai nerazzurri l'offerta migliore per il futuro

Calciomercato Napoli - Da una parte il cuore, dall’altra il Chelsea. L’Inter ha principalmente due rivali nella corsa per arrivare a Dries Mertens, l’obiettivo numero uno di Marotta sul mercato dei parametri zero. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport:

"Il cuore significa Napoli e, in caso di addio, non tradire l’amore e l’affetto di una tifoseria che l’ha eletto a re in questi anni sotto il Vesuvio. L’offerta migliore ricevuta è quella dell’Inter che ha messo sul piatto un biennale con opzione da 5 milioni più bonus alla firma. Il Chelsea aveva cercato Mertens già a gennaio, l'Inter non è tagliata fuori, anzi Dries avrebbe la chance di giocare anche nel club con l'amico e connazionale Lukaku, uno che non ha mancato di corteggiarlo in questi mesi"