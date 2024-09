Si complica la cessione last minute in Turchia per Mario Rui: la situazione | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - In questi ultimi giorni si è parlato e scritto di una possibile cessione last minute di Mario Rui. Il calciatore portoghese è attualmente fuori lista e si sta allenando a parte a Castel Volturno. La decisione da parte di Mario Rui di non andare via, nonostante avesse sul tavolo alcune offerte molto vantaggiose, ha fatto discutere. Si è anche letto da più parti che il rapporto professionale tra il classe 1991 ed il suo agente Mario Giuffredi sarebbe ai minimi termini.

Confermato Mario Rui fuori rosa fino a gennaio

Nelle ultime ore si erano fatte avanti per Mario Rui sia il Galatasaray che il Besiktas. Quest'ultimi, avrebbero però ingaggiato il portoghese solo se avesse rescisso l'attuale contratto con il Napoli fino al 2026. Stando a quanto risulta alla nostra redazione, non ci sarebbero al momento margini per una cessione lampo di Mario Rui in Turchia. Ricordiamo che oggi è l'ultimo giorno per il calciomercato turco. A meno di clamorosi rilanci, Mario Rui resterà da fuori rosa a Napoli almeno fino al prossimo gennaio.

