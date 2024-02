Calciomercato, Manolas di nuovo in Italia: la scelta tra Verona e Salernitana

Ultime notizie di calciomercato di Serie A: in arrivo la scelta definitiva tra Verona e Salernitana per Kostas Manolas. L'ex Napoli è pronto a tornare nuovamente in Italia.

Il difensore ellenico attualmente svincolato dopo aver risolto lo scorso dicembre il contratto con lo Sharjah FC. Negli ultimi giorni la Salernitana ha ulteriormente migliorato la sua proposta per convincerlo a firmare: sul piatto un contratto da qui a fine stagione da circa 500mila euro più un importante bonus - quasi 200mila euro - legato alla salvezza. Una proposta su cui l'ex giocatore del Napoli ha nicchiato e che ha portato Walter Sabatini, nelle ultime ore, a fiondarsi su un altro svincolato: Shkodran Mustafi.

Dovesse cambiare rapidamente idea, la Salernitana potrebbe comunque essere una opzione per Manolas. Ma il difensore ellenico in queste ore aspetta soprattutto l'Hellas Verona, squadra che in classifica ha cinque punti in più rispetto a quella campana e quindi è avanti nelle preferenze del centrale classe '91: il club scaligero già da una settimana ha manifestato il suo interesse, ma manca ancora l'offerta formale - che deve essere all'altezza di quella granata - per concretizzare l'accordo.