Calciomercato Napoli: vuole andare via, Ancelotti lo porta al Real Madrid

Ultimissime di calciomercato sul Napoli con le novità riguardo le cessioni di De Laurentiis. I tifosi sono pronti a dirgli addio, il giocatore vuole andar via e il Real Madrid è pronto a firmare il suo arrivo.

Ci sono aggiornamenti dalla Spagna riguardo le ultime notizie di mercato sull'addio del calciatore da Napoli pronto a passare al Real Madrid. Chiara la volontà del giocatore, che ha ribadito anche alla società la sua voglia di giocare in un altro club. Anche i tifosi ora si preparano al suo addio. Infatti, come riportato da Fichajes.net, il Real Madrid ha pronta l'offerta per acquistare Lozano dal Napoli. Il calciatore messicano ha più volte ribadito anche ai microfoni la sua intenzione di giocare in un altro top club europeo e ora spunta l'occasione per lui. Perché Lozano può andare al Real Madrid dove c'è Carlo Ancelotti che spinge tanto per lui. Proprio l'allentore italiano fu decisivo nel suo passaggio dal PSV al Napoli. Ora bisognerà capire quale valutazione fa il Napoli per una cessione di Lozano al Real Madrid, visto che è il secondo acquisto più costoso della storia del Napoli di ADL (dopo Osimhen) per circa 42 milioni di euro.

La cosa certa è che i Blancos stanno facendo di tutto per ingaggiare Kylian Mbapp e a fine stagione arriverà. Ma non basta, perché il Real Madrid punta all'acquisto di Lozano per rinforzare il reparto d'attacco che vedrà delle uscite. Confermati Rodrygo e Vinicius, in uscita Isco, Hazard, Mariano Diaz e Jovic. Dunque, proprio in attacco, il club spagnolo ha l'esigenza di comprare e punta su un trasferimento di Lozano il Real Madrid, visto che il messicano non sta avendo continuità nei piani di Luciano Spalletti. Da capire però che intenzione ha di lui il Napoli adesso che lascerà andare Insigne via a fine stagione. Secondo Ficahjest.net, Lozano è uno dei nomi da prendere per il Real Madrid, che però sul tavolo ha una lista importante di altri giocatori che potranno risultare utili a Carlo Ancelotti la prossima stagione.

