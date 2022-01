Rai - Napoli: Julian Alvarez per sostituire Insigne, svelate le cifre

Ultimissime notizie di calciomercato per il Napoli che è alla ricerca del sostituto di Lorenzo Insigne. Spunta il clamoroso nome di Julian Alvarez del River Plate per prendere il posto di Insigne al Napoli.

Calciomercato Napoli: Julian Alvarez per sostituire Insigne, svelate le cifre

Queste le ultime notizie da Rai 2 con Ciro Venerato sul mercato del Napoli e il sostituto di Insigne: c'è Julian Alvarez come possibile colpo:

E' già iniziato il noto Insigne. Smentite autorevoli su Everton e Sinisterra. Piace parecchio Julian Alvarez al Napoli, che però ha un costo elevato di 25 milioni, se ne riparlerà a giugno.

Napoli: chi è Julian Alvarez, i numeri

Napoli pronto ad acquistare Julian Alvarez per sostituire Insigne. Stiamo parlando di uno dei migliori giovani talenti in circolazione. Perché il bomber argentino classe 2000 ha appena vinto il campionato con il River Plate e anche il titolo di capocannoniere con 18 gol e 7 assist in 21 partite a soli 21 anni. Il Napoli può prendere Julian Alvarez per sostituire Insigne a giugno, ma su di lui c'è grande interesse anche delle big di tutta Europa. Il suo contratto è in scadeza a dicembre 2022 e a giugno andrà via per 25 milioni di euro. Il Napoli c'è per acquistare Julian Alvarez e ora i tifosi sognano con i suoi numeri e la sua nazionalità.