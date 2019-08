Hysaj, l'agente annuncia: "Elseid resterà a Napoli"

Ultime calciomercato Napoli - Il futuro di Elseid Hysaj continua a tenere banco in questi ultimi giorni di mercato. Il terzino albanese, dato in uscita, ha visto man mano diminuire le pretendenti riaggregandosi al gruppo di Carlo Ancelotti per il pre-campionato. A svelare la prossima destinazione dell'ex Empoli ci ha pensato il suo agente Mario Giuffredi, intercettato dai microfoni di TMW.

Elseid Hysaj

Hysaj-Napoli, le parole dell'agente

"Hysaj resterà a Napoli", questo il breve virgolettato di Mario Giuffredi che ha parlato alla stampa presente dopo l'incontro con Joe Barone all'interno del centro sportivo della Fiorentina per la trattativa Inter-Biraghi.