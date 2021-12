Calciomercato: gennaio caldo, tutte le grandi trattative

Ultimissime notizie di calciomercato di Serie A e non solo con tutte le grandi trattative pronte ad esplodere. Ecco quanto riportato dal Corriere della Sera:

Da valutare le situazioni dell’atalantino Freuler, del torinista Belotti e dello juventino Bernardeschi, mentre Cuadrado sta per rinnovare. Il club bianconero ha con Dybala un’intesa che non è stata formalizzata per questioni burocratiche: a meno di sorprese, entro breve firmerà un quinquennale da 8 milioni più 2 di bonus. L’Inter non ha intenzione di toccare il gruppo: è convinta di arrivare all’accordo con Brozovic, nonostante la richiesta di oltre 7 milioni a stagione, e tratterà fino alla fine con Perisic. Il Milan crede di prolungare con Romagnoli, la Lazio con Luiz Felipe. Perdere i calciatori a zero è uno degli incubi del calcio moderno, ma non solo in Italia. Sono in scadenza due tra i campioni più celebrati del mondo: Mbappé, che lascerà il Psg per andare al Real, e Pogba, il quale abbandonerà lo United e forse andrà proprio a Parigi. Per entrambi è complicato, non impossibile, anticipare l’addio di sei mesi. Il Chelsea ha in scadenza due difensori: l’ex romanista Rudiger (potrebbe firmare col Bayern) e Christensen (piace al Milan, forse rinnoverà con i Blues). Zakaria, svizzero del Borussia Moenchengladbach, cambierà squadra a gennaio: lo tratta la Juve, che ha superato la Roma, la quale è vicina all’austriaco Grillitsch, in scadenza con l’Hoffenheim. E poi Tolisso e Sule (Bayern), Isco e Bale (Real), Lacazette (Arsenal), Dembelé (Barcellona), perfino Di Maria (Psg, ma quasi sicuramente rinnoverà). È in scadenza Suarez, che aveva scelto l’Atletico mentre a Perugia stava per esplodere lo scandalo dell’esame farlocco: ha insultato Simeone, potrebbe chiudere la carriera a Miami. Il Napoli tratta da tempo Reinildo con il Lille per anticipare l’arrivo del terzino a gennaio, mentre l’Inter ha praticamente chiuso un colpo a zero all’estero: Onana a giugno si libererà dall’Ajax e sarà il nuovo portiere di Inzaghi. Prenderà il posto di un altro campione in scadenza: Handanovic, al quale sarà forse offerto di fare la riserva a stipendio dimezzato. Lui ci pensa, il suo agente Ramadani ne ha parlato (ma senza affondare) con la Lazio mentre discuteva di Kalinic, che Sarri vorrebbe come vice Immobile; anche il croato, guarda caso, è legato al Verona fino al 30 giugno 2022.