Deulofeu, l'agente: "Verrebbe di corsa a Napoli, perfetto con Spalletti e Osimhen"

Calciomercato Napoli - Il Napoli valuta l'acquisto di Gerard Deulofeu dall'Udinese per sostituire Dries Mertens che non sembra rinnoverà il suo contratto con gli azzurri. Arriva l'annuncio dell'agente a Kiss Kiss Napoli.

Calciomercato: Deulofeu Napoli, l'annuncio dell'agente

Albert Botines, agente di Gerard Deulofeu, è intervenuto a microfoni spenti alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Deulofeu non è un trequartista, è un classico 10. Con Spalletti sarebbe perfetto e giocherebbe con Osimhen nel ruolo di seconda punta, incarna il 10 e potrebbe esaltarsi. Gli piacerebbe giocare a Napoli, verrebbe di corsa e ha voglia di giocare la Champions League. Accordo con l'Udinese? Sono i due club ad occuparsene. Non hanno mai parlato lui e Spalletti".