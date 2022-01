Colpo di scena inaspettato all'Atalanta: ha chiesto la cessione!

Calciomercato Atalanta, un fulmine a ciel sereno: una storica pedina fondamentale nello scacchiere di Gasperini ha chiesto di essere ceduto. Mentre si continua a parlare del futuro di Luis Muriel, arriva un brutta grana da risolvere per il club di Percassi.

Calciomercato Atalanta

Il Corriere di Bergamo scrive un titolo chiaro ed inequivocabile: Hateboer vuole partire. L'esterno olandese ha chiesto la cessione. Hans Hateboer può salutare già da questa sessione di gennaio.

Secondo quanto riferito dal quotidiano, l'eventuale operazione potrebbe addirittura avere tempi ristretti: il match col Venezia potrebbe risultare l'ultimo con la maglia dell'Atalanta. Le altre indicazioni che emergono riguardano la destinazione: è escluso che venga ceduto ad un club della Serie A, ma è solo all'estero. resta da capire quali siano i club interessati a lui e le eventuali offerte.

Sin dalle prime battute il mercato di gennaio ha palesato difficoltà dovute alla mancanza di liquidità dei club. In passato c'è stato l'interesse di qualche club dalla Premier ma ad oggi non vi sono segnali di un ritorno. Nel caso in cui non dovessero esserci offerte convincenti all'Atalanta, per far fronte alla richiesta di cessione del calciatore, non resterebbe che prendere in considerazione la strada di un prestito. Poco remunerativa, tenuta come ultima possibilità.

Cessione Hateboer e sostituti

Il Corriere di Bergamo sottolinea come la situazione assomiglia molto a quella dell’estate 2020, quando a metà agosto Hateboer aveva parlato chiaro a Voetbal International: «All’Atalanta in questi tre anni abbiamo raggiunto dei risultati straordinari, ma credo sia difficile migliorarsi ancora. La carriera di un calciatore è corta e ho voglia di fare una nuova esperienza: il mio ciclo a Bergamo è finito. La mia scelta è completamente personale, voglio una nuova tappa, continuare a scoprire nuove opportunità. Questo è un buon momento per una novità».

Con Maehle, Pezzella, Zappacosta e aspettando il ritorno di Gosens, l'Atalanta non rischia di ritrovarsi particolarmente scoperta sulla fasce: il club riflette comunque sugli eventuali innesti in caso di partenza di Hans Hateboer.