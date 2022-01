Calciomercato.com: Muriel alla Juve, arriva l'annuncio

Ultimissime notizie di calciomercato sul trasferimento di Muriel pronto a cambiare maglia e lasciare l'Atalanta subito in Serie A. Perché è stesso in Italia che vogliono Muriel Juventus e Inter.

Calciomercato: Muriel alla Juve, arriva l'annuncio

Straordinario anche in questa stagione l'attaccante colombiano dell'Atalanta che è in scadenza di contratto nel 2023. Non raccoglie però tanto minutaggio con Gasperini il centravanti, impegnato la scorsa da titolare per l'assenza di Zapata: doppietta da ex contro l'Udinese. Per questo motivo su Muriel ci sono Juventus e Inter che provano l'acquisto da tempo, ma senza risultati. Intanto, nuovo tentativo a ora a gennaio per Juve e Inter per comprare Muriel dall'Atalanta, ma arriva la risposta del club.

Muriel Juve Inter

Atalanta: rinnovo Muriel, le ultime

Infatti, come svelato da calciomercato.com la società bergamasca ha preso una decisione e fatto l'annuncio a Inter e Juventus per il trasfeimento di Muriel che non sarà venduto. Anzi, nelle prossime settimane all’attaccante colombiano verrà anche proposto il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Muriel pronto a firmare con l'Atalanta, beffate Juve e Inter.