Cessioni Napoli, domani può essere l'ultima volta al San Paolo per 5 azzurri: la situazione

Calciomercato Napoli, domani l'ultima volta per 5 azzurri

"San Paolo, è la notte degli addii". E' questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere dello Sport che evidenzia come quella di domani sera potrebbe essere l'ultima volta al San Paolo con la maglia del Napoli per alcuni calciatori. I primi indiziati sono Elseid Hysaj e Mario Rui: il suo agente ha chiesto esplicitamente la cessione alla società che però attende proposte da valutare. L'altro nome è quello di Amadou Diawara: il guineiano non ha convinto e potrebbe andare a giocare in Bundesliga. Poi ci sono anche Adam Ounas e Simone Verdi: per l'ex Bologna è stata una stagione davvero molto deludente e sfortunata.