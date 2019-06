Colpo Bari in Lega Pro, Repubblica: "Dal Napoli arriva Bifulco a titolo definitivo! C'è anche un'idea Gaetano"

Ultimissime calcio Napoli - Dopo avere centrato al primo colpo la promozione in serie C sta allestendo una squadra che possa essere in grado di salire immediatamente in B. Secondo l'edizione odierna di Repubblica Bari agli arrivi del portiere Frattali e dell’esterno Kupisz si è aggiunto quello di un altro esterno offensivo: Alfredo Bifulco, classe 1997, ex primavera del Napoli, la scorsa stagione in serie C con la maglia della Ternana.

Calciomercato Napoli, Bifulco al Bari a titolo definitivo

Secondo Repubblica Bari il club campano lo ha girato al Bari a titolo definitivo. Probabilmente ci saranno ulteriori trasferimenti sullo stesso asse, come quello del talentuoso centrocampista Gianluca Gaetano. Ieri il club manager Matteo Scala era all’estero, ma già in giornata potrebbero esserci ulteriori novità sul fronte degli arrivi. In pole position c’è un centrocampista del Trapani, Francesco Corapi, specialista delle promozioni: l’ultima è quella conquistata proprio pochi giorni fa con la maglia del club siciliano.