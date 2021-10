Notizie - Il Barcellona sta per blindare uno dei suoi gioielli. Secondo "Sport", è in dirittura d'arrivo la trattativa per il rinnovo di Pedri, che potrebbe essere ufficializzato già in occasione della prossima assemblea dei soci che si terrà il 17.

Pedri, classe 2002, dovrebbe legarsi ai blaugrana fino al 2026 e, oltre a un ritocco dell'ingaggio, nel suo contratto avrà anche una clausola rescissoria da 600 milioni di euro. (ITALPRESS)