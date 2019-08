Mario Balotelli può tornare in Serie A. Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport. L?attaccante bresciano è seguito da vari club. Su di lui ci sono Brescia e Verona ma non va assolutamente sottovalutata l'ipotesi Fiorentina, specifica il quotidiano. Qualora fosse disposto a ridursi l'ingaggio sarebbe la Viola ad essere in pole position per l'attaccante.