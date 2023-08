Dal Belgio - Il Napoli non molla Bakayoko, contatti ancora vivi con il PSV: da battere un club di Premier

Notizie Napoli calcio. Johan Bakayoko, talento 20enne del PSV che lo scorso anno appena concluso ha giocato 39 partite mettendo a segno 9 gol e 6 assist, resta nel mirino del Napoli.

Napoli-Bakayoko, le ultime

Il giovane esterno destro d'attacco non è uscito dai radar del Napoli, come sottolineato dal collega Sacha Tavolieri di RMC Sport: le trattative sono ancora in corso, nonostante il PSV continui a fare muro per il gioiellino belga. Sul calciatore c'è da registrare anche l'interessamento di West Ham ed un altro club anonimo della Premier League.