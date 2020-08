AS - Zidane non vuol lasciar partire Reguilon: la cessione potrebbe avvenire con clausola di recompra in favore del Real Madrid

Ultime calciomercato Napoli. Sergio Reguilon è l'obiettivo numero uno del Napoli per puntellare la corsia difensiva mancina. Il terzino classe '96 è seguito da Giuntoli, ma nonostante abbia un accordo di massima con i partenopei il suo futuro resta ancora in bilico.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, Zinedine Zidane non vorrebbe privarsi del laterale: il tecnico francese punta molto su di lui e lo vede come il titolare del futuro nel Real. Per questo motivo la sua cessione potrebbe avvenire solo a fronte della presenza di una clausola di recompa in favore delle merengues.