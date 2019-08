AS - James era un esubero, ora può rimanere! Zidane era sicuro dell'addio, due problemi hanno cambiato le carte in tavola

James Rodriguez e Gareth Bale erano sulla lista degli esuberi del Real Madrid e del suo allenatore Zinedine Zidane, che in una occasione disse apertamente che il gallese era libero di cercarsi una squadra. Tuttavia, come racconta AS, le cose sono cambiate:

“James Rodriguez si è aggregato al Real Madrid dopo la fine della Coppa America, e lo stesso Zinedine Zidane era sicuro del suo trasferimento - il Napoli era e resta un suo ammiratore -, e del fatto di non doverlo più allenatore. Tuttavia la trattativa per acquistare Paul Pogba non è andata a buon termine, così come il trasferimento in Cina di Gareth Bale. Nonostante il mercato rimanga aperto fino al 2 settembre, lo stesso Zidane ha capito che alla fine potrebbe rimanere con Bale e James a disposizione in rosa”